Украина. Премьер лига30 марта 2025, 16:20 | Обновлено 30 марта 2025, 16:25
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ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти
Защита «Черноморца» посыпалась в конце тайма
30 марта 2025, 16:20 | Обновлено 30 марта 2025, 16:25
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30 марта в матче 22-го тура УПЛ встречаются «Карпаты и «Черноморец».
На 41-й минуте Артур Рудько сфолил в собственной штрафной площадке. Бруниньо реализовал пенальти.
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Через три минуты Анастасия Романова уже назначила второй пенальти в ворота «Черноморца». Бруниньо оформил дубль.
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