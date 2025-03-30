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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 16:20 | Обновлено 30 марта 2025, 16:25
393
1

ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти

Защита «Черноморца» посыпалась в конце тайма

30 марта 2025, 16:20 | Обновлено 30 марта 2025, 16:25
393
1
ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти
Карпаты Львов

30 марта в матче 22-го тура УПЛ встречаются «Карпаты и «Черноморец».

На 41-й минуте Артур Рудько сфолил в собственной штрафной площадке. Бруниньо реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через три минуты Анастасия Романова уже назначила второй пенальти в ворота «Черноморца». Бруниньо оформил дубль.

ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Нарешті перші голи команд-господарів у цьому турі)
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