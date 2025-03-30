30 марта в матче 22-го тура УПЛ встречаются «Карпаты и «Черноморец».

На 41-й минуте Артур Рудько сфолил в собственной штрафной площадке. Бруниньо реализовал пенальти.

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Через три минуты Анастасия Романова уже назначила второй пенальти в ворота «Черноморца». Бруниньо оформил дубль.

ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти