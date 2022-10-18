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  4. Пропустит месяцы. Диогу Жота не поедет на ЧМ-2022
Англия
18 октября 2022, 16:35 |
415
0

Пропустит месяцы. Диогу Жота не поедет на ЧМ-2022

Юрген Клопп рассказал о травме форварда «Ливерпуля»

18 октября 2022, 16:35 |
415
0
Пропустит месяцы. Диогу Жота не поедет на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В воскресном матче против «Манчестер Сити» (победа 1:0) форвард «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму голени. Главный тренер «Красных» Юрген Клопп рассказал о том, сколько пропустит Жота:

«Мы говорим о месяцах. Это будет продолжаться долго. К удивлению, Диогу пока в порядке. Умный парень, он уже знал об этом, когда его уносили с поля. Понял все в тот момент».

Таким образом, Жота не поможет сборной Португалии на ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 19 декабря.

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Источник Liverpool Echo
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