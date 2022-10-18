Англия18 октября 2022, 16:35 |
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Пропустит месяцы. Диогу Жота не поедет на ЧМ-2022
Юрген Клопп рассказал о травме форварда «Ливерпуля»
18 октября 2022, 16:35 |
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В воскресном матче против «Манчестер Сити» (победа 1:0) форвард «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму голени. Главный тренер «Красных» Юрген Клопп рассказал о том, сколько пропустит Жота:
«Мы говорим о месяцах. Это будет продолжаться долго. К удивлению, Диогу пока в порядке. Умный парень, он уже знал об этом, когда его уносили с поля. Понял все в тот момент».
Таким образом, Жота не поможет сборной Португалии на ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 19 декабря.
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