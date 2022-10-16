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16 октября 2022, 20:39 | Обновлено 16 октября 2022, 20:43
961
5

АПЛ. Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне

«Красные» победили благодаря голу Салаха

16 октября 2022, 20:39 | Обновлено 16 октября 2022, 20:43
961
5
АПЛ. Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился минимальной победой «Красных» - 1:0. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, а голевая передача на счету голкипера Алиссона.

Для «Манчестер Сити» это первое поражение в нынешнем сезоне. «Сити» оставались последней командой, которая в нынешнем сезоне АПЛ еще не проигрывала. Теперь команда Пепа Гвардиолы на четыре очка отстает от «Арсенала», который ранее обыграл «Лидс».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:0
Гол: Салах 76

«Ливерпуль» – Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер, Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота (Цимикас, 90).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Фабиньо (63), Аканджи (78), Тиаго Алькантара (84), Диогу Жота (90).

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Источник Sport.ua
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roman75zpr
Болельщики Арсенала благодарны сегодня Ливерпулю
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0
⬆️
Лучше таки проиграть Ливерпулю чем Форесту
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-1
BAD👣BOY
Это был мега матч. Ливерпуль хорошо подготовился. Наверное единственная команда которая может играть и выигрывать у Ман Сити в АПЛ
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-1
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BAD👣BOY
Салах против Холанда   
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-1
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