Центральный матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился минимальной победой «Красных» - 1:0. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, а голевая передача на счету голкипера Алиссона.

Для «Манчестер Сити» это первое поражение в нынешнем сезоне. «Сити» оставались последней командой, которая в нынешнем сезоне АПЛ еще не проигрывала. Теперь команда Пепа Гвардиолы на четыре очка отстает от «Арсенала», который ранее обыграл «Лидс».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:0

Гол: Салах 76

«Ливерпуль» – Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер, Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота (Цимикас, 90).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Фабиньо (63), Аканджи (78), Тиаго Алькантара (84), Диогу Жота (90).