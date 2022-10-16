В центральном матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче для «Ливерпуля» на 76-й минуте забил Мохамед Салах. Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за излишние эмоции.

Когда у наставника «Ман Сити» Пепа Гвардиолы спросили о причинах поражения от «Ливерпуля», он ответил: «Это Энфилд».

ВИДЕО. Это Энфилд. Как Гвардиола отреагировал на поражение от Ливерпуля