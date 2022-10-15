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15 октября 2022, 20:10 | Обновлено 15 октября 2022, 20:11
223
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Центральный поединок 11-го тура АПЛ

15 октября 2022, 20:10 | Обновлено 15 октября 2022, 20:11
223
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Программу 11-го тура АПЛ будет закрывать его центральный матч. В нем встретятся две безоговорочно лучшие команды Туманного Альбиона последних 5 лет – «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Манчестер Сити».

«Ливерпуль»

В последние годы все мы привыкли, что именно эти команды между собой разыгрывают чемпионский титул, но в этот раз все по-другому. «Ливерпуль» подходит к матчу лишь на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа выдала самый слабый старт сезона за обозримый исторический период, выиграв всего два из восьми стартовых матчей. Как итог – 11-е место в турнирной таблице. Игра команды мало напоминает то, что мы привыкли видеть от «Красных» под руководством Клоппа, да и многие ключевые игрока, как, например, Вирджил Ван Дейк, проводят очень слабый отрезок.

Сам Клопп говорит о том, что «Ливерпуль» из чемпионской гонки выпал. Отчасти это правда, отчасти – попытка снять напряжение с команды. Отставание от главного соперника, «Манчестер Сити», сейчас составляет 13 очков, но у «Красных» есть еще матч в запасе. И победа в очной встрече с командой Пепа Гвардиолы может вдохнуть новую жизнь в чемпионские амбиции мерсисайдцев.

Но одержать ее будет очень сложно. Вкуса побед в АПЛ «Ливерпуль» не знает в течение уже трех туров: после ничьих с «Эвертоном» и «Брайтоном» в предыдущем туре «Красные» проиграли 2:3 лидеру чемпионата, «Арсенала». После этого «Красные» в Лиге чемпионов разбили в Глазго местный «Рейнджерс» 7:1, при этом забив шесть безответных голов во втором тайме. Но говорить о том, что это признак выхода из кризиса, преждевременно. Равно как не вышла команда из кризиса после победы 9:0 над «Борнмутом» в конце августа.

«Манчестер Сити»

А вот у «Манчестер Сити» в АПЛ все идет по плану. Да, команда Пепа Гвардиолы пока что не лидирует. «Горожане» идут вторыми, отставая от неожиданного лидера, «Арсенала», всего на одно очко. И, несмотря на прекрасную игру «Канониров» здесь и сейчас, многие не верят в то, что они выдержать такой темп в течение сезона.

В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» все также в полном порядке. Во вторник команда Гвардиолы потеряла очки в выездном матче с «Копенгагеном» (ничья 0:0), рано оставшись в меньшинстве. Однако 10 очков в 4 турах – это уверенное лидерство в группе и обеспеченная досрочно путевка в плей-офф.

История встреч

За свою историю «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались между собой во всех турнирах 118 раз. Подавляющее преимущество на стороне «Красных» – 62 победы против 23. Еще 33 матча завершились вничью. Разница голов – 224:134 в пользу «Ливерпуля».

Прогноз на противостояние

Ничего удивительного в том, что «Манчестер Сити» подходит к матчу в статусе фаворита. Мы считаем, что команде Пепа Гвардиолы по силам как минимум не проиграть на «Энфилде». Наш прогноз – Х2, коэффициент – 1,29.

16 октября, воскресенье

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Начало матча – в 18:30
Арбитр: Энтони Тейлор
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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