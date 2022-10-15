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15 октября 2022, 22:52 |
119
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Английской Премьер-лиги

15 октября 2022, 22:52 |
119
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Твиттер ФК Ливерпуль
15 октября в 22:48 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 16 октября, состоится поединок 11 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд», начало – в 18:30 по Киеву.

16 октября – день больших футбольных матчей. В Украине «Динамо» будет пытаться сократить разрыв с принципиальным соперником – донецким «Шахтером». В Испании «Реал» и «Барселона» будут выяснять, кто сильнее на данный момент. И в Англии встретятся команды, которые в последние сезоны разыгрывают между собой чемпионство. «Мерсисайдцев» сейчас штормит и они необычно низко в турнирке, однако какое это имеет значение в личной встрече с принципиальным соперником?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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