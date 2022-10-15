Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
16.10.2022 17:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 20:25 |
342
1

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В противостоянии двух ведущих клубов страны предпочтительнее пока выглядят горняки

15 октября 2022, 20:25 |
342
1
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В центральном матче 7-го тура украинской Премьер-Лиги во Львове на «Арене-Львов» встретятся два самых именитых клуба страны – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Интересно, что в августе перед началом турнира многие специалисты и болельщики отдавали пальму первенства в нынешнем сезоне киевлянам. Но сейчас ситуация кардинально поменялась и уже фаворитом противостояния считаются подопечные Игоря Йовичевича.

Шахтер

Горняки сложно входили в сезон. Многолетняя ставка на атакующих бразильцев уже не работала, а усиление команды, в основном, украинскими футболистами проходило точечно и постепенно.

В первых четырех турах «Шахтер» завершил один матч вничью, а затем только с минимальным счетом добился трех побед и возглавил турнирную таблицу. Но настоящий прорыв случился там, где этого явно никто не ожидал. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Игоря Йовичевича сделала очень приятный для всей Украины сюрприз, разгромив в Германии РБ «Лейпциг» со счетом 4:1.

Затем был еще один разгром, уже в Премьер-Лиге харьковского «Металлиста» 6:1 и два хороших матча с лучшим клубом Европы мадридским «Реалом» 1:2 и 1:1. Особенно обидно было за горняков в прошедший вторник, когда они упустили победу над испанцами на пятой компенсированной минуте, добавленных ко второму тайму. Но, честно говоря, рука не поднимается критиковать за это футболистов «Шахтера», которые подарили нам такой футбольный праздник.

Теперь, главное, для тренерского штаба донецкой команды удержать, насколько это возможно, хорошую форму команды и постараться избежать спада в игре. Если все получится, «Шахтер» не только останется среди лидеров украинской Премьер-Лиги, а и сумеет пробиться в еврокубковую весну следующего года.

Динамо

Многое из того, что говорилось о «Шахтере», можно сказать и о «Динамо», только с точностью до наоборот. Киевлянам рано пришлось набирать форму, учитывая то, что они играли в квалификации к Лиге чемпионов. И матчи с турецким «Фенербахче» и с австрийским «Штурмом», которые были выиграны в дополнительное время, вселили надежду, что все у «Динамо» и дальше будет хорошо. Но, увы ..

Два поражения от португальской «Бенфики» 0:2 и 0:3, а затем две неудачи в стартовых матчах украинской Премьер-лиги от «Днепра-1» 0:3 и «Зари» 2:3, стали полной неожиданностью для украинских любителей футбола. И если в чемпионате страны динамовцы еще кое-как сумели немного поправить свои дела, выиграв три матча подряд, то на евроарене футбольная катастрофа продолжила усугубляться.

Четыре поражения кряду и ноль набранных очков. При этом нет игры, очень мало забитых голов и, самое главное, нет результатов. Но, как известно, беда не приходит одна. Сперва травмировался основной вратарь команды Бущан, затем в лазарет попал еще один голкипер Бойко. Теперь ворота защищает 20-летний Нещерет, который, кстати, уже был ранее в подобной ситуации и тогда проявил себя с самой лучшей стороны.

Одним словом, проблем у Мирчи Луческу сейчас очень много. Но все знают, что он иногда может преподносить и сюрпризы со знаком «плюс». Именно на это в большей степени надеются болельщики киевского клуба в преддверии «украинского эль-класико».

Статистика матчей

Если брать все матчи «Шахтера» и «Динамо» с учетом чемпионата страны, Кубка и Суперкубка Украины, то их на данный момент сыграно ровно 100. 39 побед у горняков, 35 – у динамовцев и еще 26 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 128-116 в пользу «Шахтера». А вот если брать игры только в украинской Премьер-Лиге, то здесь обе команды одержали по 25 побед, 18 раз соперники играли вничью при абсолютно равной разнице забитых и пропущенных мячей 82:82.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Петряк, Тейлор, Бондаренко, Зубков, Траоре

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат

Прогноз на противостояние:

«Динамо», конечно, попробует предложить свой ход игры и добиться необходимого результата. Но все же ставим на «Шахтер» - 2:1 в его пользу.

16 октября, воскресенье

«Шахтер» – «Динамо»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ШАХТЕР ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Игорь КОСТЮК: «Диалло – игрок первой команды Динамо, но ему нужна практика»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
Теннис | 14 октября 2022, 22:10 2
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира

Катерина Лазаренко продолжает прогрессировать

Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Футбол | 14 октября 2022, 21:23 44
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно

УПЛ направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия

Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Футбол | 15.10.2022, 10:26
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
Футбол | 15.10.2022, 14:55
ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19
Футбол | 15.10.2022, 13:43
Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19
Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
2-0…. Старий румун у відставці 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
13.10.2022, 20:20 2
Теннис
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
15.10.2022, 14:23
Бокс
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
14.10.2022, 19:38
Бокс
Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА
Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА
15.10.2022, 07:30 8
Футбол
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
13.10.2022, 23:55 29
Футбол
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
14.10.2022, 22:35 65
Футбол
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
14.10.2022, 20:19
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности