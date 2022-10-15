В центральном матче 7-го тура украинской Премьер-Лиги во Львове на «Арене-Львов» встретятся два самых именитых клуба страны – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Интересно, что в августе перед началом турнира многие специалисты и болельщики отдавали пальму первенства в нынешнем сезоне киевлянам. Но сейчас ситуация кардинально поменялась и уже фаворитом противостояния считаются подопечные Игоря Йовичевича.

Шахтер

Горняки сложно входили в сезон. Многолетняя ставка на атакующих бразильцев уже не работала, а усиление команды, в основном, украинскими футболистами проходило точечно и постепенно.

В первых четырех турах «Шахтер» завершил один матч вничью, а затем только с минимальным счетом добился трех побед и возглавил турнирную таблицу. Но настоящий прорыв случился там, где этого явно никто не ожидал. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Игоря Йовичевича сделала очень приятный для всей Украины сюрприз, разгромив в Германии РБ «Лейпциг» со счетом 4:1.

Затем был еще один разгром, уже в Премьер-Лиге харьковского «Металлиста» 6:1 и два хороших матча с лучшим клубом Европы мадридским «Реалом» 1:2 и 1:1. Особенно обидно было за горняков в прошедший вторник, когда они упустили победу над испанцами на пятой компенсированной минуте, добавленных ко второму тайму. Но, честно говоря, рука не поднимается критиковать за это футболистов «Шахтера», которые подарили нам такой футбольный праздник.

Теперь, главное, для тренерского штаба донецкой команды удержать, насколько это возможно, хорошую форму команды и постараться избежать спада в игре. Если все получится, «Шахтер» не только останется среди лидеров украинской Премьер-Лиги, а и сумеет пробиться в еврокубковую весну следующего года.

Динамо

Многое из того, что говорилось о «Шахтере», можно сказать и о «Динамо», только с точностью до наоборот. Киевлянам рано пришлось набирать форму, учитывая то, что они играли в квалификации к Лиге чемпионов. И матчи с турецким «Фенербахче» и с австрийским «Штурмом», которые были выиграны в дополнительное время, вселили надежду, что все у «Динамо» и дальше будет хорошо. Но, увы ..

Два поражения от португальской «Бенфики» 0:2 и 0:3, а затем две неудачи в стартовых матчах украинской Премьер-лиги от «Днепра-1» 0:3 и «Зари» 2:3, стали полной неожиданностью для украинских любителей футбола. И если в чемпионате страны динамовцы еще кое-как сумели немного поправить свои дела, выиграв три матча подряд, то на евроарене футбольная катастрофа продолжила усугубляться.

Четыре поражения кряду и ноль набранных очков. При этом нет игры, очень мало забитых голов и, самое главное, нет результатов. Но, как известно, беда не приходит одна. Сперва травмировался основной вратарь команды Бущан, затем в лазарет попал еще один голкипер Бойко. Теперь ворота защищает 20-летний Нещерет, который, кстати, уже был ранее в подобной ситуации и тогда проявил себя с самой лучшей стороны.

Одним словом, проблем у Мирчи Луческу сейчас очень много. Но все знают, что он иногда может преподносить и сюрпризы со знаком «плюс». Именно на это в большей степени надеются болельщики киевского клуба в преддверии «украинского эль-класико».

Статистика матчей

Если брать все матчи «Шахтера» и «Динамо» с учетом чемпионата страны, Кубка и Суперкубка Украины, то их на данный момент сыграно ровно 100. 39 побед у горняков, 35 – у динамовцев и еще 26 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 128-116 в пользу «Шахтера». А вот если брать игры только в украинской Премьер-Лиге, то здесь обе команды одержали по 25 побед, 18 раз соперники играли вничью при абсолютно равной разнице забитых и пропущенных мячей 82:82.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Петряк, Тейлор, Бондаренко, Зубков, Траоре

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат

Прогноз на противостояние:

«Динамо», конечно, попробует предложить свой ход игры и добиться необходимого результата. Но все же ставим на «Шахтер» - 2:1 в его пользу.

16 октября, воскресенье