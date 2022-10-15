Шахтер Донецк

В воскресенье, 16-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Каким бы ни был тяжелым кризис киевского «Динамо» на старте нового сезона, любые его следы должны быть заметены перед главным противостоянием команды Мирчи Луческу на внутренней арене против донецкого «Шахтера». Действующие чемпионы Украины с момента начала полномасштабного вторжения обрели нового главного тренера, Игора Йовичевича, которому теперь приходиться разгребать последствия ухода ряда ключевых иностранных исполнителей. Но даже в таких условиях «горняки» справляются лучше, чем принципиальные соперники, которые фактически сохранили мощный костяк образца прошлого сезона. Последний шанс «бело-синих» вернуть доверие фанатов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.