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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
16.10.2022, FT 3 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 18:54 | Обновлено 16 октября 2022, 19:04
4748
57

Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо

Донецкий клуб одержал очередную победу в чемпионате

16 октября 2022, 18:54 | Обновлено 16 октября 2022, 19:04
4748
57
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» – «Динамо» – 3:1

Зубков (29), Мудрик (48), Сикан (74) – Ванат (46)

На 45-й минуте Траоре не реализовал пенальти (вратарь)

Михайличенко (11), Конопля (55), Сикан (63), Степаненко (71), Петряк (87) – Вивчаренко (6), Ванат (15)

Забарный (69, грубая игра)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко (Джурасек, 81), Судаков, Мудрик (Петряк, 81), Зубков, Траоре (Сикан, 59)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Забарный, Сирота, Тымчик (Кабаев, 64; Попов, 76), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64), Буяльский, Караваев (Кендзера, 87), Ванат, Цыганков

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 58
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Злий Глобинець
І подякуємо нашим Збройним Силам України! Що матч відбувся і нічого не прилетіло від "братьєв"
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+7
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pricolist
Ахметов всіх купив, Монзуль дно, не поставила декілька пенальті в ворота Шахтаря. Так би Динамо виграло 5-0. Це я передаю думки вболівальників Динамо, читаючи їх коментарі). А якщо серйозно, то результат закономірний. Сильніша команда сьогодні виграла. 
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+7
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elPadrino
На данный момент Шахтер явно сильнее,поздравляю с заслуженной победой.Болею за Динамо,но,надеюсь,в следующий раз.Больше всего радует,что голы забили все украинцы
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+5
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Alex86 1
Поздравляю. В этот раз "на щите". Болельщик ДК. Если и дальше тренера не уберут или он сам не уйдет, то - no comments.
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+5
Максим Кравченко
Setanta - guano.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
игру оцениваю положительно.
Видны полжительные сдвиги и в игре, и по составу.
была команда, прессинг, агрессия.
Сыграли роль опять индивидуальные ошибки, и конечно команда резко подсела во втором тайме, что вполне ожидаемо.
надо работать и все будет хорошо.
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+3
New Zealander
Браво. Хто б міг подумати перед початком сезону, що після всіх труднощів Шахтар матиме такі результати
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+2
Злий Глобинець
Браво Шахтар! Браво Мудрик! Чергова (я б сказав - заурядна, без напрягу і на класі) перемога над рядовим клубом УПЛ. Який відрізняється від іншої "сірої маси" лише тим, що має непомірні амбіції.
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+2
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Jaime_Lannister
Якщо Йовічевіч скаже щось типу "респект Динамо", за цей Шахтар можна буде починати вболівати в єврокубках.
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+2
bolelschik
Теперь в комментах нужно писать не об игре, а о том, где удалось ее посмотреть
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+1
pricolist
І хто міг подумати по перших матчах Шахтаря при Йовічечі, що команда так буде солідно грати і в ЛЧ боротиметься за вихід в плей-офф. Дуже талановита молодь у команди
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+1
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serge_kr
Легко и уверенно Шахта разобралась с очередным соперником  
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+1
Умник
Думаю это должна быть отставка.
Просто видно что не контролирует игроков тренер.
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+1
Maks_krot
Шахтёр на классе ,можно было и больше громить дынамо ,ну для них и 3-1 хватит. Всех болельщиков Шахтёра с победой 
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0
mayakovskiy1
И просто напомню. Динамо глотнуло 3 от Днепра, 3 от Зари, 3 от Шахты. Но виноваты в этом Павелко, Ахметов, Монзуль,  усталость, месяц без жен, северное сияние. Короче что угодно кроме деградирующих игроков и цыганского маэстро 
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0
avk2307
Пропустил второй тайм. Жду обзор от сетанты. Ожидал результативную ничью, но смотрю чуть не так вышло. 
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0
pricolist
По-хорошему Мирче надо уходить, хотя я был еще месяц назад против его отставки. Так бездарно команда даже при Михайличенко не играла. Ощущение, что игроки первый раз друг друга видят.  
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0
Oliynuk_sport
3:1
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0
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Dreifus
Шахтер сыграл хреново.
Но даже этого хватило для уверенной победы над Динамо.
Киевлян уже даже как-то жалкою
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0
u6464u
Шахтарю дістався тренер з харізмою, який зумів обєднати команду в одне ціле,зараз приємно дивитись на цей український Шахтар.
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-1
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