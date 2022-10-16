Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Донецкий клуб одержал очередную победу в чемпионате
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7 тур.
«Шахтер» – «Динамо» – 3:1
Зубков (29), Мудрик (48), Сикан (74) – Ванат (46)
На 45-й минуте Траоре не реализовал пенальти (вратарь)
Михайличенко (11), Конопля (55), Сикан (63), Степаненко (71), Петряк (87) – Вивчаренко (6), Ванат (15)
Забарный (69, грубая игра)
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко (Джурасек, 81), Судаков, Мудрик (Петряк, 81), Зубков, Траоре (Сикан, 59)
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Забарный, Сирота, Тымчик (Кабаев, 64; Попов, 76), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64), Буяльский, Караваев (Кендзера, 87), Ванат, Цыганков
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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была команда, прессинг, агрессия.
Сыграли роль опять индивидуальные ошибки, и конечно команда резко подсела во втором тайме, что вполне ожидаемо.
надо работать и все будет хорошо.
Просто видно что не контролирует игроков тренер.
Но даже этого хватило для уверенной победы над Динамо.
Киевлян уже даже как-то жалкою