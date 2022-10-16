Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

За «Шахтер» забили Зубков, Мудрик и Сикан. У «Динамо» отличился Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» есть только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45