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Шахтер Донецк
16.10.2022, FT 3 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 19:23 | Обновлено 16 октября 2022, 19:48
6099
6

Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

16 октября 2022, 19:23 | Обновлено 16 октября 2022, 19:48
6099
6
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

За «Шахтер» забили Зубков, Мудрик и Сикан. У «Динамо» отличился Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» есть только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
69’
Игрок команды Динамо Киев получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Макс Руденко
Цю гру змогли подивитись 10+ тисяч людей в Україні. З чим всіх і вітаю.
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+5
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Gerrard87
Сетанта - сборище людей с русского военного корабля
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+4
⬆️
Сборная забила
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0
Oliynuk_sport
Поразка Динамо Київ,  
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0
Перец
Чекаємо відмазки цигана 7-8годин в путі, світло відключили, і травми в провідних гравців і так заучений текст на всі інші прес конференції.
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0
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