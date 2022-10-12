Украина. Премьер лига12 октября 2022, 20:32 | Обновлено 12 октября 2022, 20:39
823
3
Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко
У голкипера повреждена крестообразная связка колена, уже назначена операция
12 октября 2022, 20:32 | Обновлено 12 октября 2022, 20:39
823
3
Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.
По его результатам ему был поставлен диагноз – повреждение передней крестообразной связки – и назначена операция.
Ориентировочные сроки восстановления станут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.
Денис Бойко получил травму ноги 9 октября во время поединка 6-го тура УПЛ против «Руха» (3:0).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 19:30 0
Бельгийская команда проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 12 октября 2022, 01:39 0
Наставник «Реала» – о ничьей с «горняками»
Футбол | 12.10.2022, 08:27
Теннис | 12.10.2022, 16:43
Футбол | 12.10.2022, 03:15
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
11.10.2022, 14:02 29
11.10.2022, 23:59 100
11.10.2022, 19:11 1
10.10.2022, 16:41
11.10.2022, 23:12
10.10.2022, 17:35
11.10.2022, 18:30
в цэркву трэба йты, как говорил Вася Кополовец.