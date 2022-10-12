Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.

По его результатам ему был поставлен диагноз – повреждение передней крестообразной связки – и назначена операция.

Ориентировочные сроки восстановления станут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.

Денис Бойко получил травму ноги 9 октября во время поединка 6-го тура УПЛ против «Руха» (3:0).