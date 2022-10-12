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  4. Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко
Украина. Премьер лига
12 октября 2022, 20:32 | Обновлено 12 октября 2022, 20:39
823
3

Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко

У голкипера повреждена крестообразная связка колена, уже назначена операция

12 октября 2022, 20:32 | Обновлено 12 октября 2022, 20:39
823
3
Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.

По его результатам ему был поставлен диагноз – повреждение передней крестообразной связки – и назначена операция.

Ориентировочные сроки восстановления станут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.

Денис Бойко получил травму ноги 9 октября во время поединка 6-го тура УПЛ против «Руха» (3:0).

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Петр Яновский
Как-то так. Мда.
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Gargantua
и все же кресты..  просто пятился назад и подвернул стопу. на ровном месте.
в цэркву трэба йты, как говорил Вася Кополовец.
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0
Хутин Пуйло
Это какая-то жесть
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