Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция

Киевское «Динамо» продолжает сталкиваться с серьезными кадровыми проблемами. В воскресенье матч киевлян против «Руха» из-за повреждения не смог доиграть голкипер команды Денис Бойко.

Как сообщает Динамо Киев Inside, травма Бойко оказалась серьезной: разрыв крестообразных связок. Вратарю будет сделана операция в Испании, и он выбыл из строя как минимум до весны.

Тем не менее, Бойко прибыл вместе с командой в Краков, где киевляне проведут матч Лиги Европы против «Ренна». Состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Напомним, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан также находится в лазарете.