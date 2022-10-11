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  4. Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 03:41 |
303
0

Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция

Состав киевлян пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко

11 октября 2022, 03:41 |
303
0
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Киевское «Динамо» продолжает сталкиваться с серьезными кадровыми проблемами. В воскресенье матч киевлян против «Руха» из-за повреждения не смог доиграть голкипер команды Денис Бойко.

Как сообщает Динамо Киев Inside, травма Бойко оказалась серьезной: разрыв крестообразных связок. Вратарю будет сделана операция в Испании, и он выбыл из строя как минимум до весны.

Тем не менее, Бойко прибыл вместе с командой в Краков, где киевляне проведут матч Лиги Европы против «Ренна». Состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Напомним, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан также находится в лазарете.

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Динамо Киев Денис Бойко
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Источник Sport.ua
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