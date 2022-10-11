Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Состав киевлян пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко
Киевское «Динамо» продолжает сталкиваться с серьезными кадровыми проблемами. В воскресенье матч киевлян против «Руха» из-за повреждения не смог доиграть голкипер команды Денис Бойко.
Как сообщает Динамо Киев Inside, травма Бойко оказалась серьезной: разрыв крестообразных связок. Вратарю будет сделана операция в Испании, и он выбыл из строя как минимум до весны.
Тем не менее, Бойко прибыл вместе с командой в Краков, где киевляне проведут матч Лиги Европы против «Ренна». Состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.
Напомним, что основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан также находится в лазарете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна стартовала с непростой победы на соревнованиях в Румынии
Хозяева открыли счет на 15-й минуте, когда отличился Эммануэль Деннис