Англия16 октября 2022, 21:45 | Обновлено 16 октября 2022, 22:27
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Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0. Ассист Алиссона. Видео гола и обзор матча
Команда Пепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне
16 октября 2022, 21:45 | Обновлено 16 октября 2022, 22:27
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Сегодня, 16 октября «Ливерпуль» в центральном матче 11-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити» 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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