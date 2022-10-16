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Ливерпуль
16.10.2022, FT 1 : 0
Ман Сити
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Англия
16 октября 2022, 21:45 | Обновлено 16 октября 2022, 22:27
860
0

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0. Ассист Алиссона. Видео гола и обзор матча

Команда Пепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне

16 октября 2022, 21:45 | Обновлено 16 октября 2022, 22:27
860
0
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0. Ассист Алиссона. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 октября «Ливерпуль» в центральном матче 11-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити» 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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