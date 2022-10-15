Реал Мадрид

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15 октября 2022, 18:10 | Обновлено 15 октября 2022, 18:18
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0

Реал - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Большой матч для Андрея Лунина

15 октября 2022, 18:10 | Обновлено 15 октября 2022, 18:18
507
0
Реал - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября пройдет топ-матч тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Встреча начнется в 17:15.

Главным вопросом для украинского болельщика будет возможность выйти на поле Андрея Лунина. Испанские СМИ в пятницу уверенно сообщали, что Тибо Куртуа не успевает восстановиться и пропустил последние тренировки, поэтому наставнику Карло Анчелотти не останется ничего, кроме как снова довериться Лунину. Это же в субботу подтвердил и Анчелотти. Нельзя сказать, что это какая-то огромная проблема для «Реала».

Андрей провел четыре подряд матча, а вопросы, возможно, возникли только к пропущенному голу против «Осасуны». В остальных встречах Лунин действовал нормально, и сейчас отсутствие Куртуа вряд ли является существенной головной болью Анчелотти. Куда больше наставника может волновать игра полевых футболистов.

Пусть во втором матче с «Шахтером» мадридцы могли себе позволить играть не на 100% перед «Барселоной», но до того команда добыла непростую победу в Ла Лиге над «Хетафе», а также потеряла очки с «Осасуной». «Реал» последние шесть матчей не забивает больше двух голов и выглядит не так уверенно, как на старте сезона.

Правда, у «Барселоны» тоже есть свои трудности. В чемпионате каталонцы сумели догнать «Реал», а вот в Лиге чемпионов у команды снова проблемы. Как и в прошлом сезоне, «Барселона», скорее всего, финиширует в группе 3-й и отправится в Лигу Европы. Но это в ЛЧ, а вот в Ла Лиге команда Хави находится на серии из 7 кряду побед, пропустив за этот отрезок лишь один гол. Правда, кроме «Реал Сосьедада» серьезных соперников у «Барселоны» не было.

Что касается составом, то у «Реала» не будет Куртуа, а также под вопросом Антонио Рюдигер, которому разбили голову в матче с «Шахтером». У «Барселоны» не смогут сыграть Бельерин, Кристенсен, Араухо и Депай.

Нашей ставкой будет ничья по линии Париматч.

16 октября, воскресенье

Реал - Барселона
Старт в 17:15
Арбитр: Хосе Санчес
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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