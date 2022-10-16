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Реал Мадрид
16.10.2022, FT 3 : 1
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Испания
16 октября 2022, 19:39 | Обновлено 16 октября 2022, 19:53
8563
0

Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча

Эль Класико в девятом туре Ла Лиги

16 октября 2022, 19:39 | Обновлено 16 октября 2022, 19:53
8563
0
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 октября «Реал» в девятом туре Ла Лиги принимает «Барселону».

Составы команд:

«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Чуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Левандовски, Рафинья.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Бензема, 12-я минута:

2:0 – Вальверде, 35-я минута:

2:1 – Ферран Торрес, 83-я минута:

3:1 – Родриго, 90+1-я минута:

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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