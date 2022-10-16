Реал Мадрид

Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Эль Класико в девятом туре Ла Лиги
В воскресенье, 16 октября «Реал» в девятом туре Ла Лиги принимает «Барселону».
Составы команд:
«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Чуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.
«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Левандовски, Рафинья.
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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
1:0 – Бензема, 12-я минута:
2:0 – Вальверде, 35-я минута:
2:1 – Ферран Торрес, 83-я минута:
3:1 – Родриго, 90+1-я минута:
События матча
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