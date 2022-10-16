ХАВИ: «Ощущение, что у Барселоны ничего не получается»
Наставник «Барселоны» - о поражении в Эль Класико
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение 1:3 от «Реала» в девятом туре Ла Лиги:
«Есть ощущение, что у нас негативная динамика, что ничего не получается. Мы бьемся до конца, у нас есть гордость, но не выходит. Так было в среду против «Интера», и теперь сейчас мы снова покидаем поле с пустыми руками.
«Реал» хорошо защищался, а мы на том отрезке, когда ничего не получается по-нашему. Мне нечего сказать, мне неприятно. Мадрид начал матч очень интенсивно. У Фати был шанс сделать счет 2:2, но сразу за этим последовал пенальти.
Сегодня мы не показали свой лучший футбол, но моментами мы доминировали, прижимали Мадрид в его штрафной, имели свои моменты. Просто, когда ты их не реализуешь на «Бернабеу», то такое случается».
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