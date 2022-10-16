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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
16.10.2022, FT 3 : 1
Барселона
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Испания
16 октября 2022, 17:10 | Обновлено 16 октября 2022, 19:15
9484
4

Реал – Барселона – 3:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 9-го тура испанской Примеры

16 октября 2022, 17:10 | Обновлено 16 октября 2022, 19:15
9484
4
Реал – Барселона – 3:1. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Примера. 9-й тур.

«Реал» – «Барселона» - 3:1

Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+2 (пен.) – Торрес, 83

Винисиус, 30, Модрич, 75 – Гави, 81, Кессье, 90+2

«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль (Рюдигер, 88) – Модрич (Камавинга, 78), Чуамени, Кроос – Винисиус (Родриго, 88), Бензема (Асенсио, 88), Вальверде.

Запасные: Лопес, Каньисарес, Вальехо, Начо, Азар, Одриосола, Васкес, Мариано.

«Барселона»: тер Штеген – Бальде (Альба, 60), Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри (Кессье, 83) – Дембеле (Фати, 73), Левандовски, Рафинья (Торрес, 59).

Запасные: Пенья, Тенас, Пике, Алонсо, Торре.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

В воскресенье, 16-го октября, состоится поединок 9-го тура испанской Примеры, в котором сразятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 17:15.

Впервые за последние несколько лет очное противостояние между двумя величайшими командами Испании будет иметь весомое значение для ситуации на вершине турнирной таблицы. «Барселона» перед началом уик-энда удерживала лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, однако серия неудач против миланского «Интера» в Лиге чемпионов УЕФА (0:1 и 3:3) заставляет искоса смотреть на перспективы команды Хави в предстоящей встрече. В лагере действующих чемпионов также все достаточно неоднозначно – донецкий «Шахтер» заставил «Реал» уходить от поражения на последних секундах, что лишь подчеркнуло неоптимальный тонус команды Карло Анчелотти. Однако, расклады прочь – впереди только El Clasico!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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pricolist
Нервує Лунін, було кілька помилок, але не пропкстив
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vlad
Суддя 🤡
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