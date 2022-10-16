Хави под ударом. Барселона потерпела поражение от Реала в Мадриде
Андрей Лунин пропустил в своем первом в карьере El Clasico
Отчет о матче ожидайте позже.
Испанская Примера. 9-й тур.
«Реал» – «Барселона» - 3:1
Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+2 (пен.) – Торрес, 83
Винисиус, 30, Модрич, 75 – Гави, 81, Кессье, 90+2
«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль (Рюдигер, 88) – Модрич (Камавинга, 78), Чуамени, Кроос – Винисиус (Родриго, 88), Бензема (Асенсио, 88), Вальверде.
«Барселона»: тер Штеген – Бальде (Альба, 60), Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри (Кессье, 83) – Дембеле (Фати, 73), Левандовски, Рафинья (Торрес, 59).
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ): 8 (4) – 18 (5)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 3 – 4.
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
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