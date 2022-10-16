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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
16.10.2022, FT 3 : 1
Барселона
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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 19:15 | Обновлено 16 октября 2022, 19:17
1847
3

Хави под ударом. Барселона потерпела поражение от Реала в Мадриде

Андрей Лунин пропустил в своем первом в карьере El Clasico

16 октября 2022, 19:15 | Обновлено 16 октября 2022, 19:17
1847
3
Хави под ударом. Барселона потерпела поражение от Реала в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Примера. 9-й тур.

«Реал» – «Барселона» - 3:1

Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+2 (пен.) – Торрес, 83

Винисиус, 30, Модрич, 75 – Гави, 81, Кессье, 90+2

«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль (Рюдигер, 88) – Модрич (Камавинга, 78), Чуамени, Кроос – Винисиус (Родриго, 88), Бензема (Асенсио, 88), Вальверде.

«Барселона»: тер Штеген – Бальде (Альба, 60), Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри (Кессье, 83) – Дембеле (Фати, 73), Левандовски, Рафинья (Торрес, 59).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 8 (4) – 18 (5)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 3 – 4.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Поздравление Лунину! В таком матче сыграть (и победить) - дорогого стоит
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+7
Kain_X_Rain
Благо у Андрея работы было не много,в пропущенном вины его нет,молодец!
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+5
Умник
Хоть тут порадуюсь.
Короли что тут сказать.
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0
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