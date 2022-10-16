АПЛ. Арсенал обыграл Лидс и сохранил лидерство

«Арсенал» в матче 11-го тура АПЛ на выезде одержал непростую победу над «Лидсом» - 1:0. В начале первого тайма матч был прерван на 35 минут из-за проблем с электроснабжением на стадионе «Элланд Роуд».

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в матче с «Лидсом» участия не принимал. Для команды Микеля Артеты это девятая победа в десяти матчах АПЛ в текущем сезоне.

«Лидс» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака 35

«Лидс» – Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.

Предупреждения: Салиба (62), Габриэл (90).