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Англия
16 октября 2022, 19:01 |
530
2

АПЛ. Арсенал обыграл Лидс и сохранил лидерство

Девятая победа в 10 матчах для команды Микеля Артеты

16 октября 2022, 19:01 |
530
2
АПЛ. Арсенал обыграл Лидс и сохранил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче 11-го тура АПЛ на выезде одержал непростую победу над «Лидсом» - 1:0. В начале первого тайма матч был прерван на 35 минут из-за проблем с электроснабжением на стадионе «Элланд Роуд».

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в матче с «Лидсом» участия не принимал. Для команды Микеля Артеты это девятая победа в десяти матчах АПЛ в текущем сезоне.

«Лидс» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Сака 35

«Лидс» – Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.

Предупреждения: Салиба (62), Габриэл (90).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andr Jackson
А де Зіна? Чому він не грає?
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avk2307
Молодцы . Так держать. Может еще и оторваться получится от конкурентов сегодня
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0
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