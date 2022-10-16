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16 октября 2022, 07:57 | Обновлено 16 октября 2022, 08:28
22
0

Лидс - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Канониры» и без нашего Зинченко должны брать три очка

16 октября 2022, 07:57 | Обновлено 16 октября 2022, 08:28
22
0
Лидс - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 октября, в Лидсе на поле арене «Элланд Роуд», вместимостью 37 678 зрителей, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» примет «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лидс

«Павлины», возглавляемые американским тренером Джесси Маршем, в настоящий момент занимают 15 место в турнирной таблице чемпионата Англии. У них 9 пунктов после 8 игр (2 победы, 3 ничьи, 3 поражения).

На сегодня «Лидс» имеет актуальную серию из пяти матчей в АПЛ, в которых он не побеждал. 21 августа «белые» дома разгромили «Челси» (3:0), затем в матче Кубка английской лиги обыграли «Барнсли» (3:1, дома), и… вошли в пике. 2 ничьи, 3 поражения – таковы показатели «Лидса» в пяти последних поединках.

И встречался «Лидс» в последнее время далеко не с грандами, или же просто топами. Судите сами: «Брайтон» - 0:1 (в гостях), «Эвертон» - 1:1 (дома), «Брентфорд» - 2:5 (на выезде), «Астон Вилла» - 0:0 (дома), «Кристал Пэлас» - 1:2 (в гостях).

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты подходят к матчу в статусе единоличных лидеров английской Премьер-лиги. В 9 матчах они набрали 24 очка (8 побед, 1 поражение), что на 1 пункт больше, нежели у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», идущих следом. Впрочем, «шпоры» провели на одну игру больше.

В настоящий момент «Арсенал» имеет в АПЛ серию из трех побед. 4 сентября «канониры» уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:3). После этого они обыграли в гостях 3:0 «Брентфорд», дома справились с «Тоттенхэмом» – 3:1, а затем также на своем поле переиграли «Ливерпуль» – 3:2.

В целом, неплохо идут дела у лондонцев и в группе Лиги Европы, где сейчас они ведут борьбу параллельно с играми в чемпионате Англии. На этой неделе в матче 4-го тура розыгрыша «Арсенал» на выезде выиграл у норвежского «Буде-Глимт» – 1:0. В таблице своего квартета А «пушкари» занимают 1 место, имея 9 очков из 9-ти (одна игра отложена).

В матче партнерам не смогут помочь травмированные Эль-Ненни, Смит-Роу и наш Зинченко.

Ориентировочные составы

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк, Адамс, Рока, Харрисон, Ааронсон, Синистерра, Родриго.

Арсенал: Рамсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Эдегор, Жезус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

16 октября, суббота

Лидс – Арсенал
Лидс. «Элланд Роуд». 16:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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