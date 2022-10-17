Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча

16 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Арсеналом». Игра завершилась минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

К слову, спустя 3 минуты после начала игры, матч пришлось прервать из-за того, что на стадионе пропал свет. Причина – на стадионе «Элланд Роуд» возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за этого, в частности, у арбитров не работала аудио-гарнитура. Матч был возобновлен спустя 35 минут после остановки.

Чемпионат Англии по футболу. 11-й тур

АПЛ. 17 октября

«Лидс» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака, 35