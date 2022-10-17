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Лидс
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Англия
17 октября 2022, 08:20 | Обновлено 17 октября 2022, 09:02
252
0

Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

17 октября 2022, 08:20 | Обновлено 17 октября 2022, 09:02
252
0
Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча
Twitter. ФК Арсенал

16 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Арсеналом». Игра завершилась минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

К слову, спустя 3 минуты после начала игры, матч пришлось прервать из-за того, что на стадионе пропал свет. Причина – на стадионе «Элланд Роуд» возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за этого, в частности, у арбитров не работала аудио-гарнитура. Матч был возобновлен спустя 35 минут после остановки.

Чемпионат Англии по футболу. 11-й тур

АПЛ. 17 октября

«Лидс» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака, 35

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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