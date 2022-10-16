Выключили свет. Матч АПЛ Лидс – Арсенал был прерван

Сегодня «Арсенал» Александра Зинченко в 11-м туре АПЛ на выезде встречается с «Лидсом». Матч начался в 16:00 по Киеву (14:00 по местному времени), однако уже спустя три минуты был прерван.

Причина – на стадионе «Элланд Роуд» возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за этого, в частности, у арбитров не работала аудио-гарнитура. Матч был возобновлен спустя 35 минут после остановки.