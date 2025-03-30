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Премьер-лига
Карпаты Львов
30.03.2025 15:30 – 55 3 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 15:30 |
1361
1

Карпаты – Черноморець. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

30 марта 2025, 15:30 |
1361
1
Карпаты – Черноморець. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Карпаты – Черноморец
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Трансляція матчу В ефірі

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События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруниньо (Карпаты Львов).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
теперь из за этого не разумения Бабича ЧО должен выкручиваться --гоните его с команды --пока он в команде не чего  хорошего не будет--за какие заслуги его оставили в ЧО
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