Марлон Гомес побил рекорд Фернандинью

На матч с «Оболонью» (2:0) горняков впервые вывел на поле бразилец Марлон Гомес. Он стал 47-м капитаном «Шахтера», в том числе 14-м и самым молодым из числа легионеров – 21 год 105 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший соотечественнику Фернандинью, Марлон превзошел на 1 год 72 дня.

К слову, в более юном возрасте капитанские обязанности в УПЛ выполняли только три игрока оранжево-черных – Анатолий Трубин, Дмитрий Чигринский и Сергей Попов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины