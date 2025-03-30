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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 16:17 | Обновлено 30 марта 2025, 16:22
289
1

Марлон Гомес побил рекорд Фернандинью

21-летний бразилец стал самым молодым капитаном-легионером горняков в УПЛ

30 марта 2025, 16:17 | Обновлено 30 марта 2025, 16:22
289
1
Марлон Гомес побил рекорд Фернандинью
ФК Шахтер. Марлон Гомес

На матч с «Оболонью» (2:0) горняков впервые вывел на поле бразилец Марлон Гомес. Он стал 47-м капитаном «Шахтера», в том числе 14-м и самым молодым из числа легионеров – 21 год 105 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший соотечественнику Фернандинью, Марлон превзошел на 1 год 72 дня.

К слову, в более юном возрасте капитанские обязанности в УПЛ выполняли только три игрока оранжево-черных – Анатолий Трубин, Дмитрий Чигринский и Сергей Попов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 349 дней

Анатолий ТРУБИН

15.07.2020

Колос

2:0 (д)

20 лет 132 дня

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

19.03.2007

Металлург Д

2:1 (д)

21 год 29 дней

Сергей ПОПОВ

21.05.1992

Торпедо

2:1 (г)

21 год 105 дней

МАРЛОН ГОМЕС

29.03.2025

Оболонь

2:0 (г)

21 год 235 дней

Игорь ОЩИПКО

17.06.2007

Металлург З

0:2 (д)

21 год 352 дня

Георгий СУДАКОВ

18.08.2024

Левый берег

1:0 (г)

22 года 177 дней

ФЕРНАНДИНЬЮ

28.10.2007

Харьков

2:1 (д)

22 года 226 дней

Сергей КРИВЕНЦОВ

13.03.1996

Торпедо

2:1 (д)

22 года 351 день

Анатолий ТИМОЩУК

16.03.2002

Ворскла

4:0 (д)

23 года 105 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

30.05.2019

Львов

3:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Як на мене, капітаном має бути місцевий гравець. А якщо і легіонер, то той, що відіграв у клубі багато років. А ставити капітаном 21-річного іноземця - це відверта неповага
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