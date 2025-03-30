Марлон Гомес побил рекорд Фернандинью
21-летний бразилец стал самым молодым капитаном-легионером горняков в УПЛ
На матч с «Оболонью» (2:0) горняков впервые вывел на поле бразилец Марлон Гомес. Он стал 47-м капитаном «Шахтера», в том числе 14-м и самым молодым из числа легионеров – 21 год 105 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший соотечественнику Фернандинью, Марлон превзошел на 1 год 72 дня.
К слову, в более юном возрасте капитанские обязанности в УПЛ выполняли только три игрока оранжево-черных – Анатолий Трубин, Дмитрий Чигринский и Сергей Попов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 349 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
15.07.2020
|
Колос
|
2:0 (д)
|
20 лет 132 дня
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
19.03.2007
|
Металлург Д
|
2:1 (д)
|
21 год 29 дней
|
Сергей ПОПОВ
|
21.05.1992
|
Торпедо
|
2:1 (г)
|
21 год 105 дней
|
МАРЛОН ГОМЕС
|
29.03.2025
|
Оболонь
|
2:0 (г)
|
21 год 235 дней
|
Игорь ОЩИПКО
|
17.06.2007
|
Металлург З
|
0:2 (д)
|
21 год 352 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
18.08.2024
|
Левый берег
|
1:0 (г)
|
22 года 177 дней
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
28.10.2007
|
Харьков
|
2:1 (д)
|
22 года 226 дней
|
Сергей КРИВЕНЦОВ
|
13.03.1996
|
Торпедо
|
2:1 (д)
|
22 года 351 день
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
16.03.2002
|
Ворскла
|
4:0 (д)
|
23 года 105 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
30.05.2019
|
Львов
|
3:0 (г)
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