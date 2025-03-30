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Молодежные турниры
30 марта 2025, 14:55 | Обновлено 30 марта 2025, 14:56
209
0

Шахтер U-19 победил Оболонь U-19 и вернул себе лидерство в чемпионате

Подопечные Алексея Белика были сильнее соперника

30 марта 2025, 14:55 | Обновлено 30 марта 2025, 14:56
209
0
Шахтер U-19 победил Оболонь U-19 и вернул себе лидерство в чемпионате
ФК Оболонь

В матче 22-го тура чемпионата Украины U-19 встречались «Оболонь» и «Шахтер».

Команды забивали только в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Денис Сметана, а уже через четыре минуты Антон Дрозд удвоил преимущество «горняков».

На 37-й минуте Егор Князев отыграл один мяч.

Во втором тайме команды голов не забивали. В итоге подопечные Алексея Белика одержали минимальную победу и вернулись на первую строчку в чемпионате.

Молодежный чемпионат. 22-й тур. 30 марта.

Оболонь Киев – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Князев 37 – Сметана 30, Дрозд 34

Оболонь: 76 Мартынов, 18 Хомич (91 Лящук 46), 22 Фещенко, 32 Ломницкий, 30 Буренко, 77 Наливайко, 70 Корх (33 Куделя 77), 28 Черный, 20 Князев (26 Литовченко 46), 97 Юшко (12 Козлов 46), 60 Мороз (69 Товарчи 59)

Шахтер: 36 Баглай, 2 Дрозд, 3 Милокост, 4 Огарков, 5 Галонский (13 Решетников 66), 6 Бундаш, 7 Трифаненко (23 Желиба 38), 8 Сметана, 9 Ломага (22 Петрук 82), 10 Цуканов, 11 Тютюнов (20 Середа 83)

Відео матчу

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Денис Сметана Антон Дрозд Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Оболонь Киев Оболонь Киев U-19 Оболонь - Шахтер чемпионат Украины по футболу U-19
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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