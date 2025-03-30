Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок с Рухом стал юбилейным для капитана Динамо
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 16:26 | Обновлено 30 марта 2025, 16:31
90
0

Поединок с Рухом стал юбилейным для капитана Динамо

Виталий Буяльский провел за бело-синих 350-й матч в карьере

30 марта 2025, 16:26 | Обновлено 30 марта 2025, 16:31
90
0
Поединок с Рухом стал юбилейным для капитана Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч против «Руха» (2:0) стал 350-м в динамовской карьере 32-летнего капитана бело-синих Виталия Буяльского. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 233 встречи Виталий отыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках (43 – в Лиге Европы, 41 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 23 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в динамовский «Клуб 350» Буяльскому понадобилось 13 лет 199 дней, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

К слову, игра с «Рухом» стала юбилейной и для Александра Шовковского – 50-й на тренерском посту в чемпионатах Украины. Под его руководством динамовцы одержали 39 побед, 9 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 115 мячей забили, 34 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 300 матчей за Динамо за годы независимости (1992-2025)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

426

58

9

143

636

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

43

6

98

443

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

259

28

6

91

384

4.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

44

2

72

360

Денис ГАРМАШ

2007-2023

237

28

7

88

360

6.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

41

-

62

357

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2025

233

23

6

88

350

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

45

3

73

345

9.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

36

4

73

328

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

213

24

7

83

327

11.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

33

2

63

326

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

По теме:
Карпаты – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Карпаты за три минуты реализовали два пенальти
Марлон Гомес побил рекорд Фернандинью
цифры и факты Динамо Киев Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 30 марта 2025, 12:26 4
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду

Педри привлекает внимание английского гранда

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29 марта 2025, 23:43 22
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
Футбол | 29.03.2025, 23:30
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Футбол | 30.03.2025, 15:09
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Бокс | 30.03.2025, 08:52
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 26
Футбол
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 14
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 20
Теннис
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем