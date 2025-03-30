Поединок с Рухом стал юбилейным для капитана Динамо

Матч против «Руха» (2:0) стал 350-м в динамовской карьере 32-летнего капитана бело-синих Виталия Буяльского. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 233 встречи Виталий отыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках (43 – в Лиге Европы, 41 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 23 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в динамовский «Клуб 350» Буяльскому понадобилось 13 лет 199 дней, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

К слову, игра с «Рухом» стала юбилейной и для Александра Шовковского – 50-й на тренерском посту в чемпионатах Украины. Под его руководством динамовцы одержали 39 побед, 9 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 115 мячей забили, 34 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 300 матчей за Динамо за годы независимости (1992-2025)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2025 259 28 6 91 384 4. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360 Денис ГАРМАШ 2007-2023 237 28 7 88 360 6. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 41 - 62 357 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2025 233 23 6 88 350 8. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345 9. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328 10. Сергей СИДОРЧУК 2013-2023 213 24 7 83 327 11. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 33 2 63 326

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.