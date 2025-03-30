Поединок с Рухом стал юбилейным для капитана Динамо
Виталий Буяльский провел за бело-синих 350-й матч в карьере
Матч против «Руха» (2:0) стал 350-м в динамовской карьере 32-летнего капитана бело-синих Виталия Буяльского. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 233 встречи Виталий отыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках (43 – в Лиге Европы, 41 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 23 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.
Чтобы войти в динамовский «Клуб 350» Буяльскому понадобилось 13 лет 199 дней, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).
К слову, игра с «Рухом» стала юбилейной и для Александра Шовковского – 50-й на тренерском посту в чемпионатах Украины. Под его руководством динамовцы одержали 39 побед, 9 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 115 мячей забили, 34 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 300 матчей за Динамо за годы независимости (1992-2025)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
259
|
28
|
6
|
91
|
384
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2023
|
237
|
28
|
7
|
88
|
360
|
6.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2025
|
233
|
23
|
6
|
88
|
350
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
9.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
10.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
213
|
24
|
7
|
83
|
327
|
11.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
33
|
2
|
63
|
326
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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