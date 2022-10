ВИДЕО. Пилот Формулы-1 привез Золотой мяч на церемонию

Сегодня в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча-2022. Награду завоевал французский форвард «Реала» Карим Бензема.

Золотой мяч на церемонию на своем болиде привез французский пилот Формулы-1 Эстебан Окон, который выступает за команду «BWT Alpine»:

