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Англия
14 октября 2022, 20:59 | Обновлено 14 октября 2022, 21:16
461
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити

Новый договор полузащитника с клубом АПЛ буде действовать до 2027 года

14 октября 2022, 20:59 | Обновлено 14 октября 2022, 21:16
461
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Фил Фоден

Полузащитник Фил Фоден подписал новое трехлетнее продление своего контракта с «Манчестер Сити», согласно которому он останется в клубе АПЛ до лета 2027 года.

22-летний футболист, признанный одним из лучших молодых талантов в АПЛ, прошел обучение в академии «Сити» и стал одним из самых надежных игроков команды Пепа Гвардиолы.

Он уже выиграл 11 трофеев на клубном уровне: 4 титула Премьер-лиги, Кубок Англии, 4 Кубка лиги и два Суперкубк Англии. Провел 18 матчей за сборную Англии. Благодаря удачной игре в двух последних сезонах Фоден два года подряд выигрывал награды «Молодой игрок года по версии PFA» и «Молодой игрок сезона Премьер-лиги». Находясь в «Сити» с 9 лет, Фоден говорит, что подписание этого нового контракта — сбывшаяся мечта.

Фил Фоден прокомментировал подписание контракта так: «Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом «Сити» всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был болбоем. Я очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года, – это потрясающе.

Моя игра сильно улучшилась за последние годы, и во многом это заслуга Пепа и его команды, которые каждый божий день направляют меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне лучшие шансы стать лучшим игроком, каким только можно. С тем составом, который у нас есть, я чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня.

Я хочу поблагодарить каждого человека в Сити, потому что без них я не был бы там, где я сейчас. Все тренеры академии, с которыми я работал, все игроки, с которыми я играл, и все, кто работает за кулисами. Для меня честь быть частью этого футбольного клуба».

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Фил Фоден Манчестер Сити продление контракта
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Источник ФК Манчестер Сити
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