ОФИЦИАЛЬНО. Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити
Новый договор полузащитника с клубом АПЛ буде действовать до 2027 года
Полузащитник Фил Фоден подписал новое трехлетнее продление своего контракта с «Манчестер Сити», согласно которому он останется в клубе АПЛ до лета 2027 года.
22-летний футболист, признанный одним из лучших молодых талантов в АПЛ, прошел обучение в академии «Сити» и стал одним из самых надежных игроков команды Пепа Гвардиолы.
Он уже выиграл 11 трофеев на клубном уровне: 4 титула Премьер-лиги, Кубок Англии, 4 Кубка лиги и два Суперкубк Англии. Провел 18 матчей за сборную Англии. Благодаря удачной игре в двух последних сезонах Фоден два года подряд выигрывал награды «Молодой игрок года по версии PFA» и «Молодой игрок сезона Премьер-лиги». Находясь в «Сити» с 9 лет, Фоден говорит, что подписание этого нового контракта — сбывшаяся мечта.
Фил Фоден прокомментировал подписание контракта так: «Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом «Сити» всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был болбоем. Я очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года, – это потрясающе.
Моя игра сильно улучшилась за последние годы, и во многом это заслуга Пепа и его команды, которые каждый божий день направляют меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне лучшие шансы стать лучшим игроком, каким только можно. С тем составом, который у нас есть, я чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня.
Я хочу поблагодарить каждого человека в Сити, потому что без них я не был бы там, где я сейчас. Все тренеры академии, с которыми я работал, все игроки, с которыми я играл, и все, кто работает за кулисами. Для меня честь быть частью этого футбольного клуба».
2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣@PhilFoden 💙 pic.twitter.com/QdADMurnvf— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022
"One word for him: 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗮𝘃𝘆" 🤩#ManCity pic.twitter.com/7tPB6gbTCs— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022
"All I ever dreamed of" 💙@PhilFoden discusses his contract extension! 🙌— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022
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How it started 🆚 How it’s going!#ManCity pic.twitter.com/Mij3n9jSJO— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022
So happy to have extended my contract at City ✍️😁 It was my dream to play for this club when I was a kid and I’m so grateful that my dream has come true! Looking forward to many more years here 🙌🏻— Phil Foden (@PhilFoden) October 14, 2022
Thank you to the fans for all your support 💙 pic.twitter.com/0rs7G0RZ2A
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