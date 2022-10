Тай-брейк года. Испанец и француз выдали невероятную концовку в Хихоне

14 октября состоялся матч 1/4 финала турнира серии АТР 250 в Хихоне (Испания) между Пабло Каренньо-Бустой (АТР 15, Испания) и Артуром Риндеркнехом (АТР 56, Франция).

АТР 250 Хихон. Хард в помещении. 1/4 финала

Пабло Каренньо-Буста (Испания) [2] – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:4, 3:6, 6:7 (16:18).

Отметим, что судьба матча решилась на тай-брейке третьего сета. Француз спас 9 матч-поинтов и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем матча Энди Маррей – Себастьян Корда.

Эту победу Риндеркнех посвятил своей бабушке, которая скончалась 5 дней назад.

