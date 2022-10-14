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Лига Европы
14 октября 2022, 00:15 | Обновлено 14 октября 2022, 00:59
187
1

МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам

Состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы в группе Е

14 октября 2022, 00:15 | Обновлено 14 октября 2022, 00:59
187
1
МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам
Twitter. ФК МЮ

13 октября завершились матчи 4-го тура Лиги Европы в группе Е.

«Манчестер Юнайтед» на 90+3 минуте игры вырвал победу над «Омонией» из Кипра благодаря голу Скотта Мактоминея.

К слову, звездный португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч в составе «красных дьяволов».

В параллельном матче сыграли «Реал Сосьедад» и «Шериф». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. На 33-й минуте игры «Шериф» остался в меньшинстве после удаления Армела Зухури.

Отметим, что в воротах клуба из Молдовы на этот раз стоял конкурент украинца Максима Коваля – Дмитрий Челядник.

Сейчас первое место в группе Е занимает «Реал Сосьедад», имея в своем активе 12 очков из 12 возможных. Вторым идет «МЮ», на третьем месте «Шериф», а группу замыкает «Омония».

Лига Европы. 4-й тур

Группа Е

«МЮ» – «Омония» – 1:0

Гол: Мактоминей, 90+3

«Реал Сосьедад» – «Шериф» – 3:0

Голы: Сорлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81

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Источник Sport.ua
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Veter
Если бы МЮ не забил при таком подавляющем преимуществе, то я бы не заснул до утра. Потому что именно этот матч смотрел с первой секунды. Но Скотт выручил всех болельщиков МЮ!
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