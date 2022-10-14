МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам
Состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы в группе Е
13 октября завершились матчи 4-го тура Лиги Европы в группе Е.
«Манчестер Юнайтед» на 90+3 минуте игры вырвал победу над «Омонией» из Кипра благодаря голу Скотта Мактоминея.
К слову, звездный португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч в составе «красных дьяволов».
В параллельном матче сыграли «Реал Сосьедад» и «Шериф». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. На 33-й минуте игры «Шериф» остался в меньшинстве после удаления Армела Зухури.
Отметим, что в воротах клуба из Молдовы на этот раз стоял конкурент украинца Максима Коваля – Дмитрий Челядник.
Сейчас первое место в группе Е занимает «Реал Сосьедад», имея в своем активе 12 очков из 12 возможных. Вторым идет «МЮ», на третьем месте «Шериф», а группу замыкает «Омония».
Лига Европы. 4-й тур
Группа Е
«МЮ» – «Омония» – 1:0
Гол: Мактоминей, 90+3
«Реал Сосьедад» – «Шериф» – 3:0
Голы: Сорлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81
Scott McTominay wins it in injury time for the Reds! 🙌#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) October 13, 2022
🔚 FULL-TIME! AUPA REAL!!!#WeareReal | #UEL | #AurreraReala pic.twitter.com/91Oy5IZxAI— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) October 13, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Команда из Днепра победила «Вадуц» из Лихтенштейна со счетом 2:1