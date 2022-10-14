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Лига Европы
14 октября 2022, 02:58 | Обновлено 14 октября 2022, 03:06
18
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Надеюсь, мы приберегли голы на следующую неделю»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе в Лиге Европы над «Омонией» (1:0)

14 октября 2022, 02:58 | Обновлено 14 октября 2022, 03:06
18
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Надеюсь, мы приберегли голы на следующую неделю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил встречу с «Омонией» (1:0) в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Мы создали много моментов, но поразили ворота только один раз. У нас терпеливые игроки: они продолжали работать и в итоге забили. Меня не беспокоит реализация, ведь мы забиваем в каждом матче. Я верю в то, что мы продолжим это делать. И я надеюсь, что мы просто приберегли голы на следующую неделю.

В перерыве мы говорили о том, что нам нужно сохранять концентрацию. Когда играешь против команды, действующей в обороне столь компактно, и не можешь забить, то можешь потерять самообладание. Ты можешь допустить ошибку, потерять мяч – и вот тебе контратака. Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы забивали пораньше и побольше, тогда все становится проще», – заявил тен Хаг.

В воскресенье, 16 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии сыграет дома с «Ньюкаслом», начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

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Источник BBC
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