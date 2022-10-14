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Лига Европы
Ман Юнайтед
13.10.2022, FT 1 : 0
Омония
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Лига Европы
14 октября 2022, 00:45 | Обновлено 14 октября 2022, 05:44
240
0

Ман Юнайтед – Омония – 1:0. Гол в добавленное время. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

14 октября 2022, 00:45 | Обновлено 14 октября 2022, 05:44
240
0
Ман Юнайтед – Омония – 1:0. Гол в добавленное время. Видео гола и обзор
Instagram. ФК МЮ

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е между «МЮ» и «Омонией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Англии.

Лига Европы. 4-й тур

Группа Е

«МЮ» – «Буде-Глимт» – 1:0

Гол: Мактоминей, 90+3

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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