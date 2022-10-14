Ман Юнайтед – Омония – 1:0. Гол в добавленное время. Видео гола и обзор

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е между «МЮ» и «Омонией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Англии.

Лига Европы. 4-й тур

Группа Е

«МЮ» – «Буде-Глимт» – 1:0

Гол: Мактоминей, 90+3

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 90+3 мин.