ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года
Стороны сумели договориться о трансфере
«Атлетико» объявил о подписании контракта с форвардом Антуаном Гризманном, который получил договор до середины 2026 года.
Мадридский клуб выкупил игрока у «Барселоны». Сумма сделки оценивается в 24 миллиона евро.
Ранее Гризманн выступал за «Атлетико» на правах аренды, однако из-за больших отступных по выкупу контракта мадридцы не могли постоянно задействовать Гризманна, чтобы он не провел больше 50% матчей (это увеличивало сумму).
Теперь тренер сможет полноценно использовать француза, а не выпускать его на замену во втором тайме.
В нынешнем сезоне Гризманн провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 10, 2022
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