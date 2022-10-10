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Испания
10 октября 2022, 17:11 | Обновлено 10 октября 2022, 17:13
536
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года

Стороны сумели договориться о трансфере

10 октября 2022, 17:11 | Обновлено 10 октября 2022, 17:13
536
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» объявил о подписании контракта с форвардом Антуаном Гризманном, который получил договор до середины 2026 года.

Мадридский клуб выкупил игрока у «Барселоны». Сумма сделки оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее Гризманн выступал за «Атлетико» на правах аренды, однако из-за больших отступных по выкупу контракта мадридцы не могли постоянно задействовать Гризманна, чтобы он не провел больше 50% матчей (это увеличивало сумму).

Теперь тренер сможет полноценно использовать француза, а не выпускать его на замену во втором тайме.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник ФК Атлетико Мадрид
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