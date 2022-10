ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года

«Атлетико» объявил о подписании контракта с форвардом Антуаном Гризманном, который получил договор до середины 2026 года.

Мадридский клуб выкупил игрока у «Барселоны». Сумма сделки оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее Гризманн выступал за «Атлетико» на правах аренды, однако из-за больших отступных по выкупу контракта мадридцы не могли постоянно задействовать Гризманна, чтобы он не провел больше 50% матчей (это увеличивало сумму).

Теперь тренер сможет полноценно использовать француза, а не выпускать его на замену во втором тайме.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo