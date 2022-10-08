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Англия
08 октября 2022, 08:50 | Обновлено 08 октября 2022, 08:51
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Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами

Португалец может перебраться в МЛС уже в январе

08 октября 2022, 08:50 | Обновлено 08 октября 2022, 08:51
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Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в клуб уже в январе. Об этом сообщает инсайдер Педру Алмейда.

«Интер Майами» сейчас идет пятым в турнирной таблице восточной конференции МЛС. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года.

37-летний португалец уже активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед» летом, но тогда не нашел подходящих вариантов.

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Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм MLS Манчестер Юнайтед Интер Майами
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