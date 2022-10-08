Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами
Португалец может перебраться в МЛС уже в январе
Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в клуб уже в январе. Об этом сообщает инсайдер Педру Алмейда.
«Интер Майами» сейчас идет пятым в турнирной таблице восточной конференции МЛС. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года.
37-летний португалец уже активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед» летом, но тогда не нашел подходящих вариантов.
EXCL🚨David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. 🇵🇹🇺🇸 #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022
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