Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм обсудил с Криштиану Роналду возможный переход в клуб уже в январе. Об этом сообщает инсайдер Педру Алмейда.

«Интер Майами» сейчас идет пятым в турнирной таблице восточной конференции МЛС. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года.

37-летний португалец уже активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед» летом, но тогда не нашел подходящих вариантов.

