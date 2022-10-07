Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Легендарный итальянский защитник – о форварде «Манчестер Сити»
Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста ответил на вопрос о том, смог ли бы он справиться с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:
«Я бы смог с ним сыграть, потому что я играл против бразильца Роналдо. Холанд очень хорош, но Роналдо – это было что-то другое. Я играл против Месси, против Криштиану Роналду, но бразильский Роналдо был другим.
Что касается Холанда, то я бы пытался быть близко к нему. Если вы дадите ему лишком много пространства – вам конец».
Italian legend Nesta on whether he would be able to cope against Haaland today.— Rene_Otinga (@r_otinga) October 7, 2022
"Yes because I played against Brazilian Ronaldo."
"Haaland is good, but the other one was something different" pic.twitter.com/VaQCK8ZDKE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда отыгралась в матче 3-го тура Лиги Европы на 33-й минуте
Команда выиграла второй матч кряду