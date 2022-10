Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда

Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста ответил на вопрос о том, смог ли бы он справиться с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Я бы смог с ним сыграть, потому что я играл против бразильца Роналдо. Холанд очень хорош, но Роналдо – это было что-то другое. Я играл против Месси, против Криштиану Роналду, но бразильский Роналдо был другим.

Что касается Холанда, то я бы пытался быть близко к нему. Если вы дадите ему лишком много пространства – вам конец».

Italian legend Nesta on whether he would be able to cope against Haaland today.



"Yes because I played against Brazilian Ronaldo."



"Haaland is good, but the other one was something different" pic.twitter.com/VaQCK8ZDKE