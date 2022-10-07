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  4. Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Англия
07 октября 2022, 20:03 |
426
1

Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда

Легендарный итальянский защитник – о форварде «Манчестер Сити»

07 октября 2022, 20:03 |
426
1
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста ответил на вопрос о том, смог ли бы он справиться с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Я бы смог с ним сыграть, потому что я играл против бразильца Роналдо. Холанд очень хорош, но Роналдо – это было что-то другое. Я играл против Месси, против Криштиану Роналду, но бразильский Роналдо был другим.

Что касается Холанда, то я бы пытался быть близко к нему. Если вы дадите ему лишком много пространства – вам конец».

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Алессандро Неста Манчестер Сити Эрлинг Холанд Роналдо
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Петр Яновский
Как раз против таких защитников как ты тот же Шева играл очень результативно. Чисто 1 в 1 обыгрывал. Как и Роналдо, естественно. Им ставить задачи могли фактурные защитники, вроде Стама или Блана на пике.
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