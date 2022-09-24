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  4. Роджер ФЕДЕРЕР: «Я не расстроен, я счастлив»
ATP
24 сентября 2022, 09:42 |
248
0

Роджер ФЕДЕРЕР: «Я не расстроен, я счастлив»

Прощальная речь легендарного теннисистка

24 сентября 2022, 09:42 |
248
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Я не расстроен, я счастлив»
Twitter. Роджер Федерер

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой последний матч в карьере.

Роджер вместе с Рафаэлем Надалем сыграл за команду Европы на Кубке Лейвера и, к сожалению, проиграл. Обидчиками двух невероятных теннисистов стали американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.

После окончания игры была организована церемония прощания Роджера Федерера не только с фанатами, но и в целом с теннисом.

Никто не мог сдержать слез после трогательной речи Роджера:

«Это был чудесный день. Я сказал ребятам, что счастлив и совсем не грущу. Сегодня я снова с удовольствием завязал шнурки на кроссовках, все было в последний раз. Благодаря тому, что рядом со мной были родные и друзья, я не испытывал большого стресса, хотя и боялся, что травмирую ногу или спину во время матча.

Рад, что смог отыграть эту встречу целиком. У меня ощущение, что это был праздник. Я его хотел, и я его получил. Был очень рад сыграть в теннис и побыть вместе с друзьями. Это было идеальное путешествие, и я бы охотно его повторил.

Это было невероятно, восхитительно, прекрасно. Спасибо всем! Меня поддерживало так много людей, это очень важно для меня».

За карьеру Роджер провел 1526 матчей, из которых выиграл 1251, завоевал 20 титулов на турнирах Grand Slam, выиграл 103 титула АТР и находился 237 недель подряд на первой строчке рейтинга АТР.

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завершение карьеры Роджер Федерер Рафаэль Надаль Джек Сок Фрэнсис Тиафо Кубок Лейвера
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Источник Sport.ua
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