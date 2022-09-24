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  4. ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ATP
24 сентября 2022, 09:05 | Обновлено 24 сентября 2022, 09:48
1001
0

ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить

Действительно Маэстро

24 сентября 2022, 09:05 | Обновлено 24 сентября 2022, 09:48
1001
0
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
Instagram. Федерер и Надаль

Сегодня, 24 сентября, состоялся парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Рафаэль Надаль / Роджер Федерер – Фрэнсис Тиафо / Джек Сок.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] в пользу американцев. Роджер провел свой последний матч, не реализовал матчбол на своей подаче, официально завершил карьеру...

Но стоит отметить невероятный удар Роджера в 3 гейме первого сета. Федерер догнал мяч, приложился с форхенда, но мяч попал в маленькую дырку, которую образовала сетка, трос и веревки.

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видео Роджер Федерер Рафаэль Надаль Джек Сок Фрэнсис Тиафо Кубок Лейвера
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