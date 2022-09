ФОТО. Сборная Бельгии показала новую домашнюю форму

Сборная Бельгии презентовала новый домашний комплект формы, в котором команда сыграет на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Футболки выполнены в традиционных красно-черных цветах. Главная особенность – принт пламени на рукавах:

Who looks the most 🔥 in our new kit? 🇧🇪 #DEVILTIME #FLAMETIME pic.twitter.com/EhPpD0Q4cA