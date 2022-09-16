ВИДЕО. Вратарь Марселя U-19 забил спасительный гол на 90+7 минуте
В матче Юношеской лиги УЕФА против «Айнтрахта» французы спасли ничью
Во вторник «Марсель» U-19, играю в меньшинстве с 68-й минуты, сумел спасти ничью в матче Юношеской лиги УЕФА против «Айнтрахта» (2:2).
На 90+7 минуте вратарь французов Елле Ван Нек побежал в штрафную площадь противников на подачу углового и сумел результативно замкнуть подачу.
Отметим, что этот гол позволил «Марселю» набрать первое очко, в стартовом туре французы проиграли «Тоттенхэму» (0:3).
👀 Nothing to see here... just @OM_English goalkeeper Jelle Van Neck scoring a 97th minute equaliser🧤 #UYL pic.twitter.com/y39iclVjn7— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) September 16, 2022
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