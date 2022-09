ВИДЕО. Вратарь Марселя U-19 забил спасительный гол на 90+7 минуте

Во вторник «Марсель» U-19, играю в меньшинстве с 68-й минуты, сумел спасти ничью в матче Юношеской лиги УЕФА против «Айнтрахта» (2:2).

На 90+7 минуте вратарь французов Елле Ван Нек побежал в штрафную площадь противников на подачу углового и сумел результативно замкнуть подачу.

Отметим, что этот гол позволил «Марселю» набрать первое очко, в стартовом туре французы проиграли «Тоттенхэму» (0:3).

