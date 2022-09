В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Шахтером и Селтиком

23-летний португальский вингер Жота (Жоау Педру Невеш Филипе) получил приз от УЕФА лучшему игроку матча Лиги чемпионов, который состоялся в Варшаве.

Донецкий «Шахтер» и шотландский «Селтик» сыграли вничью (1:1) во 2-м туре ЛЧ в Варшаве.

Команды обменялись голами в первом тайме. Михаил Мудрик ответил на быстрый гол Рео Хатате. Во второй половине матча команды действовали осторожнее, со ставкой на защиту. «Шахтер» набрал 4 очка в двух матчах (2-е место в группе).

По итогам матча веб-портал WhoScored поставил высочайшую оценку 8.1 получил хавбек Жота. Именно он получил приз от УЕФА лучшему игроку матча.

Жота, вингер «Селтика»: «Эта награда лучшему игроку матча – для моих товарищей по команде. У меня было несколько хороших моментов, но не хватало эффективности в решающие мгновения. Конечно, после двух игр наша ситуация не лучшая, но все меняется быстро в футболе, и мы надеемся, что так будет и в нашем случае».

🥇 A great performance from Jota tonight!



Our @ChampionsLeague Man of the Match 👏#UCL | #ShakhtarCeltic🍀 pic.twitter.com/IqbPCPiub8