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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 03:10 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:26
231
0

В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Шахтером и Селтиком

23-летний португальский вингер Жота получил приз от УЕФА

15 сентября 2022, 03:10 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:26
231
0
В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Шахтером и Селтиком
ФК Селтик. Жота

23-летний португальский вингер Жота (Жоау Педру Невеш Филипе) получил приз от УЕФА лучшему игроку матча Лиги чемпионов, который состоялся в Варшаве.

Донецкий «Шахтер» и шотландский «Селтик» сыграли вничью (1:1) во 2-м туре ЛЧ в Варшаве.

Команды обменялись голами в первом тайме. Михаил Мудрик ответил на быстрый гол Рео Хатате. Во второй половине матча команды действовали осторожнее, со ставкой на защиту. «Шахтер» набрал 4 очка в двух матчах (2-е место в группе).

По итогам матча веб-портал WhoScored поставил высочайшую оценку 8.1 получил хавбек Жота. Именно он получил приз от УЕФА лучшему игроку матча.

Жота, вингер «Селтика»: «Эта награда лучшему игроку матча – для моих товарищей по команде. У меня было несколько хороших моментов, но не хватало эффективности в решающие мгновения. Конечно, после двух игр наша ситуация не лучшая, но все меняется быстро в футболе, и мы надеемся, что так будет и в нашем случае».

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Селтик Шахтер Донецк лучший игрок Лига чемпионов Шахтер - Селтик Жота (Жоау Педру Невеш Филипе)
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Источник Sport.ua
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