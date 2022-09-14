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  4. WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком. И это не Мудрик
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 23:25
693
2

WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком. И это не Мудрик

Лучшую оценку у хозяев поля поставили Анатолию Трубину

14 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 23:25
693
2
WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком. И это не Мудрик
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» и шотландский «Селтик» сыграли вничью (1:1) во 2-м туре Лиги чемпионов

Команды обменялись голами в первом тайме. Михаил Мудрик ответил на быстрый гол Рео Хатате. Во второй половине матча команды действовали осторожнее, со ставкой на защиту. Шахтер набрал 4 очка и вышел в лидеры группы.

Лига чемпионов, 2-й тур. 14 сентября, Варшава (Польша)

Шахтер – Селтик – 1:1 (Голы: Мудрик, 29 – Хатате, 10)

По итогам матча веб-портал WhoScored поставил Мудрику 7.0 балла, а Георгий Судаков, автор голевого паса, получил 7.2.

Лучшую оценку у хозяев поля поставили Анатолию Трубину (7.5). У гостей высочайшую оценку 8.1 получил хавбек Жота.

Оценки за матч от WhoScored

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Селтик Шахтер Донецк Михаил Мудрик Лига чемпионов Шахтер - Селтик WhoScored Георгий Судаков лучший игрок Анатолий Трубин
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Источник Sport.ua
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Dreifus
У Трубина 7.5
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