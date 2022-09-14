WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком. И это не Мудрик
Лучшую оценку у хозяев поля поставили Анатолию Трубину
Донецкий «Шахтер» и шотландский «Селтик» сыграли вничью (1:1) во 2-м туре Лиги чемпионов
Команды обменялись голами в первом тайме. Михаил Мудрик ответил на быстрый гол Рео Хатате. Во второй половине матча команды действовали осторожнее, со ставкой на защиту. Шахтер набрал 4 очка и вышел в лидеры группы.
Лига чемпионов, 2-й тур. 14 сентября, Варшава (Польша)
Шахтер – Селтик – 1:1 (Голы: Мудрик, 29 – Хатате, 10)
По итогам матча веб-портал WhoScored поставил Мудрику 7.0 балла, а Георгий Судаков, автор голевого паса, получил 7.2.
Лучшую оценку у хозяев поля поставили Анатолию Трубину (7.5). У гостей высочайшую оценку 8.1 получил хавбек Жота.
Оценки за матч от WhoScored
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