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  4. Бундеслига. В составе Баварии забил форвард 2005 года рождения
Германия
10 сентября 2022, 17:17 |
649
0

Бундеслига. В составе Баварии забил форвард 2005 года рождения

Матис Тель – самый молодой дебютант в истории «Баварии»

10 сентября 2022, 17:17 |
649
0
Бундеслига. В составе Баварии забил форвард 2005 года рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 10 сентября «Бавария» в шестом туре Бундеслиги дома принимает «Штутгарт». В основе «Баварии» на матч вышел 17-летний французский форвард Матис Тель.

Тель стал самым молодым игроком в истории «Баварии», который вышел в основе на матч Бундеслиги. Более того: на 36-й минуте Тель открыл счет в матче. Таким образом, он также стал самым молодым в истории «Баварии» автором гола.

Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» летом текущего года за 20 миллионов евро.

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Бавария Штутгарт Матис Тель Бундеслига цифры и факты
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Источник Squawka
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