Бундеслига. В составе Баварии забил форвард 2005 года рождения
Матис Тель – самый молодой дебютант в истории «Баварии»
Сегодня, 10 сентября «Бавария» в шестом туре Бундеслиги дома принимает «Штутгарт». В основе «Баварии» на матч вышел 17-летний французский форвард Матис Тель.
Тель стал самым молодым игроком в истории «Баварии», который вышел в основе на матч Бундеслиги. Более того: на 36-й минуте Тель открыл счет в матче. Таким образом, он также стал самым молодым в истории «Баварии» автором гола.
Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» летом текущего года за 20 миллионов евро.
At 17 years and 136 days old, Mathys Tel is the youngest player in Bayern's history to score a Bundesliga goal for the club. 🍻 https://t.co/hg0YC9M6ht— Squawka (@Squawka) September 10, 2022
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