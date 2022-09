ВИДЕО. Кирьос получил пять штрафов за поведение на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос в четвертьфинале US Open в статусе фаворита проиграл Карену Хачанову (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6).

После матча финалист Уимблдона сломал две ракетки и оставил их на корте. А во время поединка он разбил об корт пластиковую бутылку.

За это поведение Кирьос получил штраф за неспортивное поведение – 14 тысяч долларов.

Всего за весь US Open 2022 Ник получил пять штрафов на общую сумму в $32,500. За выход в 1/4 финала он заработал $445,000.

Anyone know how Nick Kyrgios’ match went at the US Open? 🤣🤷‍♂️ #kyrgios #USOpen pic.twitter.com/mMNbT7S73J