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  4. ВИДЕО. Кирьос получил пять штрафов за поведение на US Open
US Open
08 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 08 сентября 2022, 15:09
213
0

ВИДЕО. Кирьос получил пять штрафов за поведение на US Open

Карман Ника опустеет на $32,500

08 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 08 сентября 2022, 15:09
213
0
ВИДЕО. Кирьос получил пять штрафов за поведение на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос в четвертьфинале US Open в статусе фаворита проиграл Карену Хачанову (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6).

После матча финалист Уимблдона сломал две ракетки и оставил их на корте. А во время поединка он разбил об корт пластиковую бутылку.

За это поведение Кирьос получил штраф за неспортивное поведение – 14 тысяч долларов.

Всего за весь US Open 2022 Ник получил пять штрафов на общую сумму в $32,500. За выход в 1/4 финала он заработал $445,000.

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Ник Кирьос US Open 2022 штрафы
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