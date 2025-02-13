Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем

30-летний итальянский защитник «Ювентуса», который играет на правах аренды в «Аяксе», Даниэле Ругани получил 6 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии.

Инцидент случился в Турине 21 июля 2023 года. Футболист, находясь в нетрезвом состоянии, потерял контроль над машиной и съехал с проезжей части.

Полиция тогда установила, что в крови водителя было 1,56 промилле алкоголя.

Суд назначил защитнику «Ювентуса» штраф в размере 5 тысяч евро, но Ругани решил его обжаловать. Судебное дело затянулось, и в итоге футболиста не только приговорили к условному сроку, но и конфисковали его автомобиль Maserati Levante Trofeo.

Ранее стало известно, что по аналогичному делу был осужден нидерландский футболист Мемфис Депай.