Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем
Даниэль Ругани нарушил ПДД еще в 2023 году
30-летний итальянский защитник «Ювентуса», который играет на правах аренды в «Аяксе», Даниэле Ругани получил 6 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии.
Инцидент случился в Турине 21 июля 2023 года. Футболист, находясь в нетрезвом состоянии, потерял контроль над машиной и съехал с проезжей части.
Полиция тогда установила, что в крови водителя было 1,56 промилле алкоголя.
Суд назначил защитнику «Ювентуса» штраф в размере 5 тысяч евро, но Ругани решил его обжаловать. Судебное дело затянулось, и в итоге футболиста не только приговорили к условному сроку, но и конфисковали его автомобиль Maserati Levante Trofeo.
Ранее стало известно, что по аналогичному делу был осужден нидерландский футболист Мемфис Депай.
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