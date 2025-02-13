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  4. Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем
Италия
13 февраля 2025, 18:55 |
307
0

Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем

Даниэль Ругани нарушил ПДД еще в 2023 году

13 февраля 2025, 18:55 |
307
0
Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний итальянский защитник «Ювентуса», который играет на правах аренды в «Аяксе», Даниэле Ругани получил 6 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии.

Инцидент случился в Турине 21 июля 2023 года. Футболист, находясь в нетрезвом состоянии, потерял контроль над машиной и съехал с проезжей части.

Полиция тогда установила, что в крови водителя было 1,56 промилле алкоголя.

Суд назначил защитнику «Ювентуса» штраф в размере 5 тысяч евро, но Ругани решил его обжаловать. Судебное дело затянулось, и в итоге футболиста не только приговорили к условному сроку, но и конфисковали его автомобиль Maserati Levante Trofeo.

Ранее стало известно, что по аналогичному делу был осужден нидерландский футболист Мемфис Депай.

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Даниэле Ругани Ювентус штрафы полиция Аякс
Александр Сильченко Источник
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