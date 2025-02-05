Известный нидерландский футболист получил условный срок и штраф

30-летний нидерландский форвард бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай в августе 2024 года был задержан полицией Монако за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

По информации издания RMC Sport, футболист получил приговор суда.

Суд признал Депая виновным и приговорил его к четырем месяцам условного срока и штрафу в размере 9 тысяч евро.

Известно, что в августе прошлого года Мемфис Депай ехал на большой скорости в Монако за рулем Rolls-Royce. Полиция заметила это и остановила водителя. В итоге в его крови было обнаружено 1,01 промилле алкоголя.

Напомним, что в начале зимы Мемфис Депай начал заниматься хип-хопом.