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Бразилия
05 февраля 2025, 18:40 |
526
0

Известный нидерландский футболист получил условный срок и штраф

Мемфис Депай был задержан полицией за рулем в нетрезвом состоянии

05 февраля 2025, 18:40 |
526
0
Известный нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

30-летний нидерландский форвард бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай в августе 2024 года был задержан полицией Монако за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

По информации издания RMC Sport, футболист получил приговор суда.

Суд признал Депая виновным и приговорил его к четырем месяцам условного срока и штрафу в размере 9 тысяч евро.

Известно, что в августе прошлого года Мемфис Депай ехал на большой скорости в Монако за рулем Rolls-Royce. Полиция заметила это и остановила водителя. В итоге в его крови было обнаружено 1,01 промилле алкоголя.

Напомним, что в начале зимы Мемфис Депай начал заниматься хип-хопом.

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Мемфис Депай полиция Коринтианс lifestyle
Александр Сильченко Источник: RMC Sport
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