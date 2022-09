ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Фонсеки. Лилль подписал хавбека из Наполи

Алжирский полузащитник Адам Унас перешел из итальянского «Наполи» в французский «Лилль».

25-летний алжирец подписал с клубом контракт на 2 сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

По неофициальным данным, сумма трансфера составляет 3 млн евро + 1 млн евро бонусами + дополнительно 40% от будущей перепродажи игрока.

Главным тренером «Лилля» является Паулу Фонсека, экс-наставник донецкого «Шахтера».

Унас в минувшем сезоне сыграл за «Наполи» 15 матчей Серии A, без забитых голов. В нынешнем сезоне провел 2 поединка и забил 1 мяч.

🎙 A.Ounas : « Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l’on pratique un football qui me plaît, où l’on joue beaucoup au ballon. Ça m’a tout de suite séduit ! Allez le LOSC et à bientôt sur les terrains ».#TheNewLOSCStory