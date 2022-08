ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с опытным вратарем до 2026 года

Клуб Бундеслиги «Байер» продлил контракт с опытным вратарем до 2026 года.

Теперь Лукас Градецки, первый номер команды из Леверкузена, связан контрактом еще на 4 года.

32-летний финский голкипер сыграл за фармацевтов в минувшем сезоне 41 матч, а в новом сезоне – уже 4 встречи. Это уже его 5-й год с «Байером» (172 матча во всех турнирах). За сборную Финляндии провел 78 поединков.

🖤 Another great news! ❤️ @HradeckyLukas has extended his contract with #Bayer04 until 2026! 💪 pic.twitter.com/cTyXMeDtqT

🎙️ Simon #Rolfes is very happy about the extension with @HradeckyLukas: "We have a lot of young players and Lukas is an identification figure in the dressing room." pic.twitter.com/KVlqGWrhZx