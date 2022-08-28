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28 августа 2022, 02:55 |
64
0

Завоевал чемпионство. Реброва назвали лучшим тренером сезона в ОАЭ

Украинец успешно работает в «Аль-Айне»

28 августа 2022, 02:55 |
64
0
Завоевал чемпионство. Реброва назвали лучшим тренером сезона в ОАЭ
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Профессиональная футбольная лига ОАЭ признала украинского специалист Сергея Реброва лучшим тренером в сезоне 2021/22.

В минувшем сезоне Ребров принял «Аль-Айн» к чемпионству чемпионата ОАЭ.

Защитник «Аль-Айна» Эрик Йоргенс получил награду «Golden Boy» как лучший молодой игрок.

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Источник Sport.ua
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