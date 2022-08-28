Другие новости28 августа 2022, 02:55 |
64
0
Завоевал чемпионство. Реброва назвали лучшим тренером сезона в ОАЭ
Украинец успешно работает в «Аль-Айне»
28 августа 2022, 02:55 |
64
0
Профессиональная футбольная лига ОАЭ признала украинского специалист Сергея Реброва лучшим тренером в сезоне 2021/22.
В минувшем сезоне Ребров принял «Аль-Айн» к чемпионству чемпионата ОАЭ.
Защитник «Аль-Айна» Эрик Йоргенс получил награду «Golden Boy» как лучший молодой игрок.
🇺🇦 @alainfcae_en's Serhiy Rebrov wins the Leader Award for the best coach 👏 #UAEPLAwardsCeremony 🥇@EmiratesPalace 🏢 pic.twitter.com/uPt00QKyrX— ADNOC Pro League (@AGLeague_EN) August 27, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2022, 06:50 141
Проблема, которая снова терзает УПЛ, довольно давнишняя, хотя некоторые «декорации» уже изменились…
Футбол | 27 августа 2022, 22:07 0
На Романа, похоже, совсем не рассчитывают
Бокс | 27.08.2022, 04:27
Футбол | 27.08.2022, 20:00
Футбол | 27.08.2022, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2022, 09:13 6
26.08.2022, 12:00 1
26.08.2022, 07:25 47
26.08.2022, 19:38 3
26.08.2022, 08:36 11
27.08.2022, 07:54 1
26.08.2022, 06:45
27.08.2022, 14:50 1