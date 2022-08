Завоевал чемпионство. Реброва назвали лучшим тренером сезона в ОАЭ

Профессиональная футбольная лига ОАЭ признала украинского специалист Сергея Реброва лучшим тренером в сезоне 2021/22.

В минувшем сезоне Ребров принял «Аль-Айн» к чемпионству чемпионата ОАЭ.

Защитник «Аль-Айна» Эрик Йоргенс получил награду «Golden Boy» как лучший молодой игрок.

🇺🇦 @alainfcae_en's Serhiy Rebrov wins the Leader Award for the best coach 👏 #UAEPLAwardsCeremony 🥇@EmiratesPalace 🏢 pic.twitter.com/uPt00QKyrX