ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда, заплатив за него £15 млн

26-летний французский форвард Нил Мопе официально перешел из «Брайтона» в «Эвертон».

Нападающий прошел медобследование для «ирисок» и подписал контракт на 3 сезона, до лета 2025 года, с возможностью пролонгации на один сезон.

Сумма трансфера составила 15 млн фунтов стерлингов, по неофициальным источникам. Нил Мопе за 3 тура нового сезона ни разу не вышел на поле за «Брайтон».

27 августа «Эвертон», за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, сыграет выездной матч 4-го тура АПЛ против «Брентфорда».

