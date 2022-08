Победа над Надалем – не все, что может Чорич. Хорват в финале Мастерса

Хорватский теннисист Борна Чорич (АТР 152) в полуфинале хардового Мастерса в Цинциннати выиграл у Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 11) за 1 час и 32 минуты.

АТР Цинциннати (США). Хард. 1/2 финала

Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:4

Ранее Борна выиграл у еще троих представителей топ-20: Рафаэля Надаля (Испания, ATP 3), Роберто Баутисты-Агута (Испания, ATP 19) и Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 9). Также в 1/32 финала хорват обыграл Лоренцо Музетти (Италия, ATP 33).

Для Борны это будет первый финал Мастерса с 2018 года (АТР Шанхай) и первый финал на уровне АТР с октября 2020. Хорват стал вторым в списке самых низкорейтинговых финалистов на Мастерсах, ниже Чорича в рейтинге стоял только Андрей Павел (АТР 191) в Париже 2003.

В финале хорват сыграет со Стефанасом Циципасом (Греция, ATP 7), который обыграл в своем полуфинале Даниила Медведева (АТР 1).

BORNA HAS DONE IT AGAIN!!💪



The World No.152 defeats Norrie 6-3, 6-4 to become the lowest ranked men’s finalist in Cincinnati history.@CincyTennis | #CincyTennis | @borna_coric pic.twitter.com/iBVjQQ2msz